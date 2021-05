Cabestany antevê Liga Europeia: «Dentro do ringue são cinco contra cinco sem passado nem futuro»

As meias-finais da Liga Europeia de hóquei em patins ditaram um duelo entre Benfica e Sporting - campeão em título -, enquanto, na outra partida, FC Porto e Oliveirense disputam o acesso à final da prova, que se disputa este domingo. Numa final four 100% portuguesa, a equipa de Oliveira de Azeméis é a única que ainda não levantou este troféu, ao contrário dos restantes adversários que já o conquistaram por duas vezes.





As duas equipas nortenhas são as primeiras a entrar em ringue, este sábado às 17 horas, estando marcado para as 21 horas o dérbi lisboeta, na fase final da competição que se disputa no Luso.

Afastada pelo Benfica no playoff do Campeonato Nacional, Paulo Pereira sublinhou que a Oliveirense está "focada e ansiosa" para começar esta prova, "com o objetivo de chegar à final", e que apesar de ter tido mais tempo de preparação, "não são dois ou três dias a mais" que vão fazer a diferença.

"Temos a hipótese de acabar a época da melhor forma. O nosso adversário [FC Porto] está 100% vitorioso em relação a nós, sabemos as dificuldades que vamos encontrar, mas temos esperanças e os jogadores estão focados. Querem limpar o que fizemos de menos positivo no campeonato, vai ser um excelente jogo, são duas equipas que vão proporcionar um grande espetáculo", afirmou.

Do outro lado, Guilem Cabestany admitiu que, apesar das vitórias para o campeonato por 8-2 e 6-2 contra a Oliveirense, a equipa está ainda a sarar feridas da derrota sofrida na semana passada contra o Benfica (7-5). Ainda assim, o técnico dos dragões promete uma formação concentrada em recuperar o "estado anímico" e a "alegria dentro da pista".

"O passado está no passado. O que temos agora é pensar que este é mais um jogo, dentro deste ringue vão estar cinco contra cinco, sem passados e sem futuros. Focados no presente, fazer as coisas bem, desfrutar como fizemos toda a época e pensar que se fizermos tudo bem vamos ter hipótese de vencer a Oliveirense. O importante é estarmos confiantes e alegres para recuperar o nosso melhor jogo, é a única coisa que interessa amanhã [sábado]", vincou o espanhol.