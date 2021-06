Cabestany despede-se do FC Porto: «5h15 acordei, fecho os olhos e tento dormir mais um bocadinho»

Guillem Cabestany está de saída do comando técnico do FC Porto após seis temporadas. O treinador espanhol recorreu esta quinta-feira às redes sociais para se despedir do adeptos e do clube azul e branco, no qual conquistou dois campeonatos nacionais, três Taças de Portugal e quatro Supertaças.





Numa mensagem emotiva, Cabestany descreveu o percurso nos dragões como um sonho e diz agora ser tempo de voltar à sua terra, para junto da família e amigos."5h15 acordei, fecho os olhos e tento dormir mais um bocadinho. Não quero acordar ainda, quero tentar dormir mais um bocadinho para desfrutar mais uns minutos do sonho que estava a ter. Impossível. Estou ansioso, nervoso, igual ou mais do que no dia que cheguei ao Porto, o primeiro dia que entrei no Dragão, que calquei o melhor rinque de hóquei do mundo, o dia que o sonho começou. Normalmente os sonhos demoram umas horas no máximo, mas esta vez alargou-se até seis anos", começou por escrever, antes de deixar um agradecimento ao FC Porto e aos adeptos."Mas como todos os sonhos chega um momento que toca acordar, e hoje tocou acordar, acordar para partir. E estou nervoso e ansioso, igual ou mais do que no primeiro dia que ao Porto cheguei, porque quero muito voltar à minha terra, preciso mesmo, preciso da família (muito), dos amigos das ruas, das paisagens de sempre para poder recuperar a perspetiva e, de longe desfrutar ainda mais das lembranças destes maravilhosos seis anos da minha vida. Muito muito muito obrigado a todos. Vemo-nos pelos rinques de hóquei. Um grande abraço Portista", finalizou Guillem Cabestany.