Cabestany: «É bom recuperar um pouco da normalidade»

O FC Porto regressou aos trabalhos no Dragão Arena esta semana, com o técnico Guillem Cabestany a falar da importância do regresso a vários níveis para os atletas, salientando a componente psicológica.





"Mais do que no aspeto físico, porque obviamente vamos voltar a parar, acho que vamos beneficiar no aspeto psicológico. Não voltar até à próxima época significaria cerca de cinco meses sem a dita sensação do hóquei em patins. É muito, muito bom voltar ao Dragão Arena, à pista, retomar o conhecimento com os patins, o stick, a bola, e este será o primeiro ponto de viragem, o positivo", comentou o treinador portista, em declarações reproduzidos ao site do clube."Voltar a ver os atletas e estes voltarem a estar juntos, embora ligeiramente diferente, será bom para recuperar um pouco da normalidade. No fundo, acredito que nos aspetos técnico e físico será bom para recuperar, mas no aspeto psicológico será ainda mais importante", prosseguiu Cabestany, que garantiu estarem todos a cumprirem as medidas de segurança.Recorde-se que o campeonato de hóquei em patins, bem como as restantes competições de modalidades de pavilhão, foram dadas como terminadas e sem a atribuição do título de campeão.