Cabestany e o triunfo portista na Luz: «A palavra que define esta vitória é justiça»

Guillem Cabestany, técnico do FC Porto, destacou a exibição portista que resultou no triunfo frente ao Benfica, por 5-3, que mantém os dragões na luta pelo acesso à final do playoff do campeonato, estando agora a perder a série por 2-1.





"A palavra que define esta vitória é justiça. Não só pela vitória de hoje, mas até como forma de caracterizar esta meia-final. Pelo que trabalhámos nos outros dois jogos, não merecíamos estar a perder 2-0. E hoje sabíamos que tínhamos um jogo de pressão máxima. Nessas circunstâncias, fazer este grande jogo, tão completo, frente a um adversário tão forte, depois de três derrotas que nos doeram, deixa-me muito contente com a equipa e mostra que não deitamos a toalha ao chão. Por tudo isto, ganhamos o direito de estar novamente aqui, no domingo", disse o técnico no final da partida na Luz."O importante é estar focado o jogo todo, fazer um jogo completo, quer estejamos à frente ou em desvantagem no resultado. Isso foi o que fizemos hoje e queremos voltar a fazer no próximo jogo. Nos outros dois jogos a equipa estava desanimada pela derrota na Liga Europeia, o Benfica foi superior, e a chave de hoje foi voltar a ter a força e energia que nos caracteriza", acrescentou o treinador do FC Porto.O jogo 4 das meias-finais disputa-se no domingo, na Luz.