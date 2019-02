Cabestany vai ao clássico com o Benfica

São oito os pontos que separam o líder, o FC Porto, do atual 4º classificado, o Benfica, mas nem por isso o jogo de hoje, referente à 17ª jornada do Campeonato Nacional da 1ª Divisão, deixa de merecer as maiores atenções dos adeptos da modalidade. É um dos clássicos do hóquei em patins nacional e, até europeu – já se defrontaram em várias finais das competições do Velho Continente – e, por isso, a lotação do Dragão Caixa, com ingressos disponíveis em exclusivo para os sócios do FC Porto, esteja esgotada há muito.Já com Guillen Cabestany no banco, depois de cumprir os 10 dias de suspensão – só falhou o jogo com o Paço de Arcos – com que foi penalizado pelo CD da FPP, após as declarações no final da partida com o Benfica, na Luz, a 3 de novembro, o FC Porto, com uma vitória hoje perante o seu público, não só mantém a liderança, como reduz a três a luta pelo título, contando com Oliveirense (2º) e Sporting (3º), ambos com 39 pontos, e que hoje recebem, respetivamente, Sp. de Tomar e Valongo.No clássico de hoje há uma certeza. O Benfica, se perder pontos, fica irremediavelmente afastado do título, passando a ter como principal objetivo no campeonato terminar entre os quatro primeiros, garantindo, desse modo, um lugar na próxima edição da Liga Europeia. Alejandro Dominguéz, treinador das águias, está, contudo, entusiasmado com este duelo com os dragões. "É uma partida muito interessante. É dos jogos que dá gosto jogar", disse o técnico argentino lançamento do clássico.