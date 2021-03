Caio regressa a Portugal para representar o Sp. Tomar

É o reforço sonante do Sp. Tomar para a próxima. Depois de ingressar nos italianos do Trissino esta temporada, Caio, de 39 anos, vai vestir as cores do emblema nabantino na próxima época, avançou o 'HóqueiPT', notícia confirmada por Record junto de fonte oficial do clube.





Caio conta ainda por passagens por Gulpilhares, OC Barcelos, FC Porto, Benfica, Sporting e Oliveirense. Trata-se de uma aposta ambiciosa da equipa de Nuno Lopes que tem surpreendido neste regresso à 1.ª Divisão com o 6.º lugar já garantido e o respetivo apuramento para o playoff.De saída do Sp. Tomar estão Paulo Passos, Anderson Silva, João Lomba e Hernâni Diniz.