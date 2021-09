Caio: «Sabe muito bem voltar a casa»

Tem mais de 20 títulos na carreira, mas, aos 39 anos, a vontade de continuar a marcar golos mantém-se a mesma. Depois da aventura em Itália ao serviço dos Trissino, Caio regressou a Portugal para vestir as cores do Sp. Tomar.





"Sabe muito bem voltar a casa e num sítio que me acolheu muito bem. Estou em Tomar há dois meses e já me sinto em casa. É bom voltar a sentir o grande espectáculo que é o hóquei português. Estou muito feliz e confiante para esta época", disse o avançado a, após a derrota (4-6) frente ao Sporting na Elite Cup."Estou muito satisfeito com a organização da prova. A cidade também ajuda com este cenário."