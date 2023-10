Campeão Benfica à procura da primeira vitória

Depois do surpreendente empate na estreia do campeonato na visita ao HC Braga (2-2), o Benfica quer regressar hoje aos bons resultados frente ao Valongo (bateu o Carvalhos na ronda inicial), no primeiro jogo da temporada perante os seus adeptos. “É um adversário muito bem organizado, ambicioso e com boa disponibilidade física. Tem sido um arranque de época exigente”, comentou Lucas Honório à BTV, sobre o duelo que antecede o clássico frente ao FC Porto no sábado.

Os dragões, que golearam o Famalicense na estreia (7-2), terão pela frente precisamente o HC Braga, a equipa que travou as águias. E o Sporting, que venceu o Juventude Pacense na 1ª ronda por 5-0, defronta o emblema de Famalicão, num duelo no Seixal, devido à realização da AG no João Rocha.

Ontem, destaque para a vitória complicada da Oliveirense na receção ao OC Barcelos (4-3), com Lucas Martínez a fazer o golo decisivo a quatro minutos do fim.