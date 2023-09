Campeão de Elite

O Benfica começa a temporada como acabou a última: a ganhar. Três meses depois da conquista do título nacional frente ao Sporting, os encarnados venceram a Elite Cup frente aos leões, a primeira prova oficial da época que reuniu em Tomar as oito melhores equipas do último campeonato. Triunfo por 4-3 que confirma o bom momento da equipa de Nuno Resende, treinador que chegou a ver lenços brancos na primeira época (2021/22), mas que vê recompensada a continuidade. Já o Sporting prolonga a seca de títulos. Faz hoje dois anos que os leões conquistaram a Taça Continental em Espanha frente ao Lleida, o último troféu da equipa.

Com o Pavilhão Municipal de Tomar praticamente cheio, o Benfica fez das antigas fraquezas a sua força. Os encarnados tiveram das piores taxas de concretização de bolas paradas no campeonato na época passada, mas foi assim que marcaram na 1ª parte: os argentinos Lucas Ordoñez (livre direto) e Carlos Nicolía (penálti) construíram o 2-0.

Os encarnados são fortes a gerir a vantagem, mas o Sporting também tem jogadores de topo. Em menos de dois minutos (!), a equipa de Alejandro Domínguez conseguiu marcar por três vezes: Platero, o reforço Rafa Bessa e João Souto viraram o resultado a 14 minutos do fim, ajudados também por Girão que ia fechando os caminhos da baliza.

Nuno Resende solicitou um desconto de tempo, pediu calma, e a reação veio pouco depois. Nicolía, com uma picadinha numa recarga a um penálti, fez o empate. O lance do 3-3 causou alguma polémica. Os árbitros assinalaram falta sobre Roberto Di Benedetto à entrada da área, mas mudaram a decisão após recurso ao Sistema de Revisão de Vídeo. Os leões consideram que a falta sobre o francês foi mesmo fora da área e não penálti. A dez minutos do fim, Gonçalo Pinto operou nova reviravolta no jogo e garantiu a segunda Elite Cup.

Organização satisfeita

A autarquia e a organização fizeram um balanço positivo. "Um dos objetivos que tinha era colocar Tomar no mapa do desporto em Portugal", destacou Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar que renuncia hoje ao mandato. "É gratificante ouvir os clubes a elogiar a organização da prova", disse Paulo Jorge, administrador da Sigma Stars, empresa organizadora do evento.