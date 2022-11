Campeonato feminino: Benfica goleia Sporting na Luz

O Benfica bateu esta noite o Sporting por expressivos 11-1, em jogo da quinta jornada do campeonato feminino, zona Sul.Catalina Flores e Raquel Santos marcaram quatro golos casa, com Marlene Sousa, Beatriz Figueiredo e Maria Silva a somarem um cada. Do lado do Sporting, o tento de honra surgiu aos 9-1, por Catarina Barbosa.As águias lideram com 13 pontos, já as leoas são quartas com sete.