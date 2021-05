Campo de Ourique afastado nos 'quartos' da Liga Europeia feminina

O Campo de Ourique foi esta quinta-feira afastado da Liga Europeia de hóquei em patins feminino, ao perder nos quartos-de-final com as espanholas do Gijón, por 7-2.

As portuguesas até começaram a vencer, com um golo de Rita Dias, mas o Gijón rapidamente recuperou e ao intervalo já ganhava por 3-1.

Na entrada para o segundo tempo, o Campo de Ourique ainda reduziu, novamente através de Rita Dias, mas, na resposta, o Gijon marcou mais quatro golos, que sentenciaram a partida. Sara Roces esteve em destaque, ao marcar cinco dos sete golos das espanholas.

O Gijón disputa no sábado a meia-final da prova com a vencedora do encontro entre as portuguesas do Massamá e as espanholas do Palau Plegamans. A final realiza-se no domingo, às 11:00 horas.