A Candelária anunciou a chegada de João Candeias (ex-Sp. Tomar) e de Anderson Luís (ex-Tigres de Almeirim) ao seu plantel.O emblema do Pico desceu há dois anos à segunda divisão e aposta agora forte no regresso aos grandes palcos com a chegada de dois atletas com experiência de 1.ª divisão.João Candeias, 25 anos, é formado no Paço D'arcos e conta com passagens pelo Sporting, Póvoa, Barcelos, Infante Sagres e esteve na última época ao serviço do Sp. Tomar. Foi campeão do mundo de sub-20 em 2013 e apontou 11 golos com a camisola nabantina ao peito.Já Anderson Luís, depois de subir o emblema ribatejano à 1.ª divisão, ingressa no clube açoriano depois de passagens por Alcobaça, Marinhense, Sporting, Turquel e Valongo.A Candelária já tinha anunciado João Ramalho, atleta que chega dos espanhóis do PAS Alcoy.