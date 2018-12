Candidatos viram foco para a Europa

O FC Porto é a primeira equipa portuguesa a entrar em ação na 3ª jornada da Liga Europeia, recebendo hoje, no Dragão Caixa (15h00), o campeão italiano Lodi, enquanto a Oliveirense recebe o Barcelona (17h30), campeão nacional, Sporting defronta o Liceo, na Corunha (18h00), e o Benfica desloca-se à pista do Noia (18h30).

A Oliveirense tem, teoricamente, a tarefa mais difícil ao defrontar o campeão europeu em título e líder da liga espanhola, Barcelona. Contudo, o técnico catalão Edu Castro, não espera facilidades. "Temos de ser conscientes com a realidade atual. As equipas portuguesas estão a um nível altíssimo. Vamos defrontar uma equipa excelente."

No Dragão Caixa, defrontam-se as duas equipas que lideram invictas o Grupo C. Quem conhece bem o Lodi – liderado pelo treinador português Nuno Resende – é o italiano, Giulio Cocco, antigo jogador da equipa. "Vai ser um jogo difícil, porque é contra a minha antiga equipa, onde vivi emoções muito grandes, mas agora só quero ganhar", disse no site do clube.

Já o Sporting defronta, na Corunha, o Liceo, que ocupa o 2º lugar na liga espanhola, a 3 pontos do líder, Barcelona. Os leões vão procurar reforçar a liderança do Grupo B, embora reconhecendo o valor da equipa da Galiza. "O Liceo tem vindo a mostrar que tem uma grande equipa e, em casa, é ainda mais forte. Treinámos bem durante a semana e vamos ter de trazer os três pontos", disse Matias Platero, na SportingTV.

O Benfica também viajou até Espanha, mais concretamente a Noia, para defrontar a equipa local, a atual 7ª classificada da OK Liga, a 13 pontos do Barça. Lucas Ordoñez conhece bem o ambiente em Noia, das vezes que lá jogou ao serviço do Barcelona.

"Sabemos que vamos jogar numa pista muito complicada. O Noia, em casa é muito forte e sabe bem como deve jogar. Mas conhecemos bem o nosso potencial e temos armas para trazer os três pontos", disse o jogador argentino na televisão dos encarnados.