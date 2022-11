Capitã Marlene Sousa no dez ideal do Mundial

Depois da boa participação no Mundial feminino em San Juan, onde Portugal conquistou a medalha de bronze , a capitã Marlene Sousa foi eleita pelos jornalistas que acompanharam o evento na Argentina no dez ideal da competição.Guarda redes: Veronica Caretta(Itália) e Annabella Flores (Argentina);Luciana Agudo (Argentina), Erika Ghirardelo (Itália),, Aina Florenza (Espanha), Pamela Lapolla (Itália), Julieta Fernandez (Argentina), Anna Casarramoa (Espanha) e Florencia 'Flor' Felaminni (Argentina).Recorde-se que Portugal venceu a Itália no jogo de atribuição do terceiro lugar, com três golos da jovem Inês Severino, de apenas 16 anos, que contou a sua experiência a Record.