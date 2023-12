Capitãs da seleção de hóquei em patins com muita ambição de vencer Europeu: «Vamos dar tudo»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

As capitãs da seleção portuguesa de hóquei em patins estão com muita ambição de voltar de voltar a erguer o título de campeãs europeias, que foge a Portugal desde 2021.

Para a avançada Marlene Sousa, o conjunto português chega ao Campeonato da Europa de 2023, que vai decorrer em Olot (Espanha), a partir de segunda-feira, "bem preparado, focado e com muita ambição".

A capitã nacional não escondeu o desejo de ver interrompida a hegemonia da Espanha, que conquistou os últimos seis europeus, e referiu que o grupo "trabalhou para isso" no estágio de duas semanas realizado em Ventosa do Bairro, no concelho da Mealhada, distrito de Aveiro.

"Trabalhámos com essa ambição e posso garantir que vamos dar tudo em todos os jogos para conquistar o título", sublinhou a atleta do Benfica em declarações à agência Lusa, revelando que existe um espírito de grupo "incrível".

A subcapitã Ana Catarina, que alinha nos espanhóis do Telecable Hockey Club (Gijón), destacou também a ambição da seleção portuguesa em ganhar o título europeu que foge desde 2001.

"Obviamente que queremos ganhar o título. Nenhuma das convocadas tem um Campeonato da Europa e toda a gente gostava de o ganhar pelo seu país", frisou a hoquista, que, no verão de 2022, se transferiu do Sporting para Gijón.

A atleta salientou que a seleção das 'quinas' "trabalhou bem, focada em chegar ao campeonato na melhor forma", mas reconheceu também que a "Espanha tem uma equipa forte, joga em casa e ganhou as últimas competições".

"Tivemos duas semanas de trabalho intenso para alcançar o objetivo de destronar a Espanha e se não tivermos a ambição de ganhar, não estamos aqui a fazer nada", enfatizou.

Portugal não vence um campeonato europeu desde 2001 e nas últimas cinco competições ficou-se pelo segundo lugar, numa prova em que a Espanha tem sido hegemónica, conquistando as últimas seis edições.

Depois de um estágio de duas semanas no concelho da Mealhada, no distrito de Aveiro, a seleção nacional feminina viaja este fim de semana para Olot, onde inicia na segunda-feira a competição contra a formação espanhola.

Portugal integra o grupo A, juntamente com as seleções de Espanha, Itália e França, enquanto o grupo B é constituído por Inglaterra, Suíça e Alemanha.

A final da competição está agendada para o próximo sábado.