Carles Grau é reforço do Barcelona

O Barça anunciou na sua rede social Twitter que Carles Grau, guarda-redes espanhol de 32 anos, é reforço para a baliza dos catalães para as próximas três temporadas.Este é um regresso de Grau à Catalunha, ele que representou o Barcelona nas temporadas 2008/2009 e 2009/2010, antes de rumar ao CE Vendrell. O guardião, que passou por Portugal entre 2016 e 2019 – para representar o FC Porto –, regressa assim aos culés pela porta grande, após ter sido peça fundamental do Liceo da Corunha para a conquista histórica da OK Liga, quebrando assim a hegemonia do octacampeão Barcelona.Com este regresso, Grau vai reencontrar Edu Castro, que fora seu treinador nos sub-20 dos blaugrana, com quem conquistou dois campeonatos de juniores da Catalunha. O guardião reencontra também um bem conhecido dos tempos em que esteve na cidade Invicta. Falamos, claro, de Hélder Nunes, ele que foi companheiro de Grau nas três épocas em que o espanhol representou o FC Porto.