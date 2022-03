Carlos Nicolía finda contrato com o Benfica na presente época e poderá estar perto de acabar a passagem do argentino pela Luz, que já dura desde 2014. O hoquista argentino, de 35 anos, respondeu a várias perguntas de seguidores através da conta pessoal de Instagram e uma delas dizia a respeito à possibilidade de atuar no rival Sporting a partir de 2022/23. Nicolía... não disse que não."Benfica até 30 de junho, depois...", sublinhou o campeão português em duas ocasiões e também vencedor de uma Liga Europa de águia ao peito.Nicolía deu conta de estar "no melhor campeonado do Mundo", apontando para o facto de continuar a jogar em Portugal caso se confirme o fim de ligação ao Benfica em junho.