Carlos Nicolía e Ezequiel Mena nomeados para o Prémio Olimpia

A Usina del Arte, um dos maiores espaços culturais de Buenos Aires, recebe amanhã a 70º gala dos Prémios Olímpia, galardões entregues pelo Círculo de Jornalistas Desportivos e que distinguem os melhores atletas argentinos de 46 desportos diferentes.No hóquei em patins, estão nomeados Carlos Nicolía, Ezequiel Mena e Reinaldo García. O avançado do Benfica, em destaque neste início de temporada pelos encarnados, juntou na última época o título de campeão do Mundo pela Argentina e o troféu de campeão nacional pelo Benfica.Já Ezequiel Mena, avançado do FC Porto, festejou igualmente o Mundial conquistado em San Juan. Numa época de sonho, viria a arrecadar ainda a Liga dos Campeões em Viana do Castelo. Reinaldo García, ex-capitão do FC Porto que trocou esta temporada o Dragão pelo Trissino, está também nomeado para o prémio. O defesa de 40 anos conquistou a Liga dos Campeões.Carlos Nicolía venceu o prémio em 2013 e 2015, enquanto Reinaldo García foi distinguido em 2007. Já o prémio Olímpia de Ouro, entregue ao melhor desportista do ano – Messi foi distinguido nos últimos dois anos -, só por uma vez foi entregue a um jogador de hóquei em patins. Daniel Martinazzo, lenda do Liceo e responsável por levar a Argentina ao seu primeiro titulo mundial em 1978, levou o prémio nesse ano.