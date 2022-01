Carlos Nicolía já tem passaporte português

Carlos Nicolía, um dos mais carismáticos jogadores do campeonato nacional de hóquei em patins, já tem passaporte português. Foi o próprio a dar conta esta quarta-feira na sua página do Instagram, onde agradece ao nosso país o acolhimento que tem recebido desde 2014."Obrigado Portugal! Desde que cheguei, pensei sempre que era um país especial e por isso apostámos em ficar e construir aqui uma família, e trabalhar. Tenho um filho que nasceu em Portugal, posso agora dizer que somos portugueses. Há quase 20 anos que saí de casa [Argentina], deixando a minha família, a minha gente, para cumprir um sonho. Hoje posso dizer que esta também é a minha casa".O atacante do Benfica, de 35 anos, chegou a Portugal em 2014, para ingressar no Benfica, clube que vai deixar no final da presente temporada.Na mesma publicação, o argentino lamenta ainda o facto de, apesar de já ter nacionalidade portuguesa, continuar a contar como sendo jogador estrangeiro."Sentimentos contraditórios porque, numa altura em que se luta pela igualdade, ainda existam entidades que se oponham, restringindo as possibilidades de trabalho. Portugal diz que sou português. E sou português".