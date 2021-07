Carlos Ramos reforça equipa de hóquei em patins do FC Porto até 2024

O hoquista português Carlos Ramos vai representar o FC Porto nas próximas três temporadas, até 2024, após ter atuado no Valongo, anunciaram esta quarta-feira os dragões em comunicado.

"Carlos Ramos, também conhecido por Carlitos no hóquei em patins, é reforço do FC Porto e assinou um contrato válido por três temporadas, até 2024. O defesa/médio português, de apenas 21 anos, fez toda a formação no Valongo e na época transata realizou 27 jogos pela equipa sénior, nos quais apontou dez golos", escreveu o clube azul e branco no site oficial.

Em declarações aos meios de comunicação dos dragões, Carlos Ramos admitiu que "vestir a camisola do FC Porto é um sonho" e salientou que o objetivo passará sempre por ganhar.

"Estou muito feliz e espero dar muitas alegrias a todos os portistas na minha nova casa. Sou um jogador que trabalha muito para a equipa, pois dou muito valor ao coletivo. Os meus objetivos individuais passam por aprender, crescer e ganhar mais maturidade, porque ainda sou novo. Coletivamente, vamos jogar sempre para ganhar, porque neste clube só se joga assim", perspetivou.