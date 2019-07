Chile e treinador português José Querido conquistam bronze

A seleção feminina de hóquei em patins do Chile, orientada pelo português José Querido, conquistou este domingo a medalha de bronze do Mundial2019, ao vencer por 3-0 a Itália, no Palau Blaugrana, em Barcelona, Espanha.O Chile, que afastou Portugal nos quartos de final (4-2) e melhorou o quarto posto de há dois anos no Mundial de Nanjing, na China, marcou por Beatriz Gaete, aos 4 minutos, Macarena Ramos, aos 10, e Francisca Danoso, aos 23.A seleção chilena, que já ergueu o troféu em 2006, na condição de anfitriã, em Santiago, repete o bronze conquistado em 2014, em França.O título mundial feminino será decidido entre a bicampeã Espanha (detentora de seis troféus) e a Argentina (com cinco títulos), numa partida que reedita a última final, disputada há dois anos em Nanjing.