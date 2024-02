Churrasquinho argentino antes da meia-final

View this post on Instagram A post shared by FC Porto Sports (@fcportosports)

Depois de uma viagem de 24 horas até chegar a San Juan, na Argentina, o FC Porto já prepara a participação na Taça Intercontinental. Na noite de sexta-feira para sábado (00h30), os dragões defrontam nas meias-finais o Lomas de Rivadavia, vice-campeão sul-americano.San Juan, cidade do interior mais perto da fronteira com o Chile do que de Buenos Aires, é considerada a 'Meca' do hóquei em patins, com o Estádio Aldo Cantoni a ser uma espécie de Bombonera da modalidade. A razão é simples. Numa cidade com pouco mais de 100 mil habitantes, há cerca de 20 clubes. O hóquei é o desporto-rei e os treinos de FC Porto e Barcelona tiveram casa cheia, sobretudo de jovens para ver os seus ídolos.Na quarta-feira, a equipa do FC Porto teve um churrasco em casa de Marcelo Mena, pai de Ezequiel Mena, jogador argentino do FC Porto natural de San Juan. Nas redes sociais, os dragões partilharam o momento de convívio entre os jogadores e a família do craque. Mena, aliás, pode sagrar-se campeão do Mundo de seleções e de clubes no Aldo Cantoni num espaço de ano e meio."É um orgulho estar aqui", disse Ricardo Ares na antevisão. O técnico basco espera juntar a Taça Intercontinetal à Liga dos Campeões e à Taça Continental. "Poder ser campeão do mundo de clubes num estádio como este, com toda a paixão que se sente pelo hóquei em patins, é um autêntico privilégio. Da nossa parte, vamos com toda a ambição de conquistar este título, mas também com a humildade de termos presente que ainda temos as meias-finais para disputar."Na outra meia-final, o Barça defronta o campeão sul-americano UVT, equipa do ex-Benfica Carlos López. Os catalães viajaram no lugar do Valongo que abdicou da presença por motivos financeiros.-Lomas de Rivadavia (ARG) 00h30 (Sábado)UVT(ARG)-Barcelona (ESP) 00h30 (Segunda-feira)