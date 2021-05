Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Cimeira europeia Sporting inicia defesa do título diante do Benfica, já o FC Porto mede forças com a Oliveirense





DÉRBI. Sporting ou Benfica, só um deles passa à final de amanhã

• Foto: miguel barreira