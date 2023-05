Clássico aquece playoff na Luz

Se ganhar hoje (15h00) ao OC Barcelos no Pavilhão João Rocha, o Sporting pode fazer o 3-0 nas ‘meias’ e qualificar-se para a final do playoff do Campeonato, mas as maiores atenções estarão centradas no Benfica-FC Porto (13h00), com as contas equilibradas (1-1), após triunfo dos dragões na Invicta. "Apesar da derrota, travámos a força do adversário, a meia-distância, segundas bolas e transições ofensivas. Vamos fazer o somatório do positivo e corrigir", disse à BTV o treinador do Benfica Nuno Resende.

O FC Porto está confiante, segundo o defesa/médio Telmo Pinto: " Já vencemos na Luz e queremos repetir. O playoff passou a ser à melhor de três pois temos de ganhar dois dos três jogos."