Clássico de líderes no ataque à final four da Taça de Portugal

O Pavilhão João Rocha vai assistir hoje à saída de um dos históricos da modalidade da Taça de Portugal. Sporting e FC Porto decidem, a partir das 20 horas, a passagem à final four da segunda prova mais importante do calendário nacional.

Frente a frente vão estar as duas equipas que ocupam os primeiros lugares do campeonato, separadas por três pontos – dragões lideram com 58 pontos –, quando faltam apenas três jornadas para o final da competição. Mas, hoje, o objetivo de ambas é chegar à final four da Taça, agendada para 1 e 2 de junho.

A uma semana de Sporting e FC Porto marcarem presença, no mesmo local, na final four da Liga Europeia – juntamente com Benfica e Barcelona –, os jogadores confessam que o objetivo imediato é os quartos-de-final da Taça. "Só temos uma oportunidade, é este jogo ou não há mais nada a fazer. Vamos encará-lo como mais um, porque é disso que se trata, mas obviamente com um cariz bem mais intenso, por ser uma partida a eliminar", disse Henrique Magalhães, em declarações ao site dos leões.

Na época passada, o FC Porto afastou o Sporting, no João Rocha, numa partida empolgante, com os dragões a vencerem por 8-5. "Não vamos pensar nesse jogo, pois cada encontro tem uma história. Lembramo-nos bem dessa partida, mas agora o foco está na vitória", confessa .

O capitão do FC Porto, Hélder Nunes, por seu turno, salienta que "vai ser um grande jogo e bastante difícil, ainda por cima em casa do Sporting. Mas temos as nossas armas e vamos lá para ganhar. Será um jogo onde todos os pormenores serão importantes. Uma escorregadela e pode ser uma falha fatal. Mas estamos a trabalhar bem e estou convicto que estaremos na final four", afirmou no Porto Canal.

Nas restantes partidas destes quartos-de-final, o Benfica recebe a Juventude de Viana, a Oliveirense desloca-se a São João da Madeira para defrontar, num dérbi local, a Sanjoanense, a única equipa que milita no escalão secundário, enquanto o Riba d’Ave será anfitrião do Paço de Arcos.