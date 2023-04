Clássico entre Benfica e FC Porto a fechar fase regular

Com as oito equipas que vão disputar o playoff do título já definidas, a fase regular chega hoje ao fim, com um aliciante Benfica-FC Porto na Luz. As águias, que vão entrar na fase decisiva com o fator casa, querem corrigir a derrota no Dragão Arena em janeiro. “Queremos fazer um jogo competitivo e vencer”, afirmou Nuno Resende. Já Carlo Di Benedetto está confiante. “Um Benfica-FC Porto é sempre para ganhar”, disse o portista, no dia em que o capitão Reinaldo García revelou que o seu carro foi assaltado antes da viagem para Lisboa, ficando sem equipamento e carteira com os documentos.

Hoje, a única posição do playoff que falta definir é o 5º e 6º lugar, com Oliveirense e Valongo separados por dois pontos. O site de Record transmite hoje o HC Braga-Murches, às 18h00.