Clássico na Luz com o FC Porto ainda invicto

Depois do basquetebol, seguem-se as emoções do hóquei em patins e, aqui, está em jogo a liderança do campeonato. O Benfica, segundo classificado (7 pontos), recebe o FC Porto (9 pontos) e, em caso de vitória, ‘salta’ para o primeiro 1º lugar, à 5ª jornada. Em caso de empate, o campeão Sporting pode apanhar os dragões no topo, se vencerem em Valongo.

Depois do empate no João Rocha com o Sporting na ronda inaugural (3-3), o Benfica volta a defrontar um adversário direto na luta pelo título. "Pensamos jogo a jogo e esperamos ganhar esta partida com o FC Porto, porque só assim podemos alcançar os objetivos que estão em cima da mesa. Na época passada não fomos campeões por muito pouco. Nesta temporada penso que é esse o caminho para a reconquista", salientou o Pedro Henriques, guarda-redes do Benfica, na BTV.

Manter a liderança no campeonato é o grande objetivo do FC Porto na Luz. "Um Benfica-FC Porto, seja em que modalidade for, é sempre uma partida especial, Vamos defrontar um concorrente direto e por isso tem uma importância ainda maior. Entramos na Luz com a ambição de sempre, para trazer os três pontos. No campeonato só temos vitórias e queremos entrar na Luz em 1º lugar, à frente do Benfica, e sair na mesma posição", desejou o portista Rafa, em declarações ao Porto Canal.

O encontro será dirigido pela dupla de arbitragem de Lisboa, constituída por Luís Peixoto e Luís Duarte.