Clássico português marca agenda europeia

A receção da Oliveirense ao Benfica marca a 3ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, num duelo em que está em jogo a liderança no Grupo A, estando as equipas empatadas em pontos (4), respetivamente em primeiro e segundo. Este clássico surge, de resto, apenas uma semana depois de se terem defrontado para o campeonato, com triunfo na Luz por 3-1.

"Jogamos em nossa casa, queremos os três pontos. O Benfica é uma equipa muito forte, mas nós temos as nossa armas", sublinhou Jorge Silva, avançado da formação de Oliveira de Azeméis.

"À semelhança do que tem acontecido no Campeonato, só um Benfica na máxima força conseguirá ser um bom oponente para a Oliveirense e conquistar os três pontos", frisou por sua vez Pedro Henriques, guarda-redes do Benfica.

À entrada para a 3ª jornada, só o Sporting, entre as seis equipas lusas, soma por vitórias os dois jogos disputados.