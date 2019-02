Clássico vale jogo de castigo na Luz

Já lá vão quase... quatro meses, e só agora há uma decisão do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Patinagem (FPP) quanto aos incidentes verificados no encontro entre o Benfica e o FC Porto referente à 4ª jornada do campeonato nacional, realizado a 3 de novembro, e que as águias venceram por 4-3.

"Ponderada a prova produzida nos presentes autos de Processo Disciplinar, bem como todo o circunstancialismo fático, a conduta do arguido Sport Lisboa e Benfica e a necessidade de prevenção de futuras infrações disciplinares, propõe-se, sancionar o arguido com pena de interdição de campo por um jogo e o pagamento de uma multa equivalente a um salário mínimo nacional (580 euros)", lê-se na decisão.

De acordo com a página de Facebook HoqueiPT, a penalização não será cumprida na jornada deste fim de semana, em que o Benfica recebe hoje o HC Braga, "dado o curto prazo para a alteração" para campo neutro, a ser marcado pela entidade federativa. Por isso, o castigo deverá ser cumprido na receção ao OC Barcelos, a 16 de março.

No referido jogo entre águias e dragões houve vários incidentes provocados pelos adeptos encarnados que se voltaram a verificar no dérbi com o Sporting, de 26 de janeiro, levando igualmente à abertura de um processo ao Benfica. Por ser uma situação de reincidência, desta vez as águias podem mesmo sofrer um castigo ainda mais pesado.

Ainda no referido clássico, houve dois elementos do FC Porto que também foram punidos pelo Conselho de Disciplina, mas já cumpriram castigo: o técnico Guillem Cabestany e o dirigente Eurico Pinto, respetivamente com 10 e 8 dias de suspensão.

O castigo ao técnico dos dragões prendeu-se com declarações prestadas logo após o final do encontro. "Foi a maior vergonha que vi na p*** da minha vida", disse Cabestany, após a sua equipa ver o Benfica chegar à vitória ao cair do pano.