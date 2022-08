O Clube Desportivo de Mafra anunciou que irá abraçar uma nova modalidade. O emblema do distrito de Lisboa irá passar a contar a partir da presente época 2022/23 com o hóquei em patins, para já dedicado às camadas jovens.Assim, procuram-se jovens entre os 3 e os 13 anos para praticar desporto, sendo que os treinos ocorrerão no Pavilhão Gimnodesportivo do CD Mafra.As inscrições acontecem pelos seguintes contactos telefónicos: 913 543 269 / 967 486 907.