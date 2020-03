Clubes apoiam federação e estão disponíveis para terminar o campeonato

Os 14 emblemas que disputam o campeonato nacional de hóquei em patins transmitiram esta sexta-feira o seu total apoio à Federação de Patinagem de Portugal e mostram-se disponíveis para retomar e concluir a competição - suspensa devido ao coronavírus - assim que todas as condições estiverem reunidas. A decisão saiu de uma reunião entre responsáveis dos clubes, realizada por vídeoconferência, da qual resultou um comunicado conjunto.





"Representantes dos 14 clubes do Campeonato Nacional da I Divisão de Hóquei em Patins reuniram-se, esta sexta-feira através de vídeo conferência, para analisar as repercussões que a actual pandemia de COVID-19 terá no desporto e em especial, no Hóquei em Patins.Os 14 clubes comunicam o seguinte:1 - Os 14 clubes do Campeonato Nacional da I Divisão de Hóquei em Patins mostram apreensão perante o momento social, desportivo e financeiro que vivemos, demonstrando no entanto, uma total união para uma resposta célere às possíveis repercussões desta pandemia no Hóquei em Patins Nacional;2- Todos os clubes se mostraram disponíveis para que as competições nacionais terminem, caso a saúde pública esteja salvaguardada, com uma calendarização ajustada;3 - Os 14 clubes do Campeonato Nacional da I Divisão vão enviar à Federação de Patinagem de Portugal (FPP) um documento elaborado por todos, com contributos para minimizar o impacto social, desportivo e financeiro que esta pandemia irá implicar;4 - Todos os clubes do Campeonato Nacional da I Divisão estão fortemente empenhados em colaborar com a FPP, para que dentro dos condicionalismos que vivemos, o Hóquei em Patins Português continue forte e como uma das maiores potências mundiais da modalidade.5 - Com estas medidas, os clubes pretendem ser sempre parte da solução e um parceiro activo da Federação de Patinagem de Portugal."