Com Reinaldo Ventura ao leme, Sanjonense procura o regresso à 1.ª Divisão em ano de centenário

A Sanjoanense tem como grande objetivo o regresso ao principal escalão na próxima temporada. O emblema de São João da Madeira comemora 100 anos em 2024 e quer juntar a subida de divisão à festa do centenário.Confirmada a saída do treinador Tiago Sousa e de vários jogadores, após o 4.º lugar na Zona Norte da 2.ª Divisão, a Sanjoanense mantém um projeto ambicioso para a próxima temporada. Depois da passagem pelo banco da Juv. Viana, Reinaldo Ventura prepara-se para a segunda experiência como treinador no emblemático "caldeirão" de São João da Madeira.O técnico montou uma equipa com muitas caras novas, a maioria com experiência de 1.ª Divisão. Alex Mount (Grosseto), Nuno Araújo (Oliveirense), Rúben Pereira (HC Braga), Andrés Castaño (Juv. Viana), Miguel Afonso (Carvalhos) e o guardião Guilherme Pedruco (Parede) são os reforços da ADS. Na equipa mantêm-se André Couto (GR), Zé Almeida, João Ramalho, Hugo Santos e Luís Filipe.A Sanjoanense esteve entre 2019 e 2022 no principal escalão. Com a Juv. Pacense e o Carvalhos a ocuparem os dois primeiros lugares na Zona Norte, cabe agora a Reinaldo Ventura a missão de tentar levar os "sapateiros" de regresso ao principal escalão.