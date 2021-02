Competições europeias de hóquei em patins serão reatadas em abril

As competições europeias de hóquei em patins vão ser reatadas em abril, quase só com equipas portuguesas e espanholas, anunciou esta segunda-feira a World Skate Europe - Rink Hockey, que reformulou as provas devido à pandemia de covid-19.

Depois da suspensão das competições, a direção da federação europeia propôs novos modelos competitivos aos clubes, em 21 de janeiro último, tendo, hoje, apresentado as conclusões para as edições de 2020/21 da Liga Europeia masculina e feminina e da Taça Europa.

A principal prova de clubes masculina, que tem o Sporting como último vencedor, em 2018/19, vai ser disputada em duas fases, por nove clubes. A primeira por três grupos de três equipas, que vão defrontar-se entre 09 e 11 de abril, a uma só mão.

O Sporting, como detentor do troféu, o FC Porto, como campeão português de 2018/19 e líder do 'ranking' europeu, e os espanhóis do FC Barcelona, vencedores do campeonato espanhol de 2019/20 e segundos da hierarquia continental, vão ser os cabeças de série da primeira fase.

Os vencedores de cada um dos grupos e o melhor segundo classificado vão avançar para as meias-finais da competição, marcadas para 14 e 15 de maio.

Benfica, Oliveirense e OC de Barcelos são as outras representantes lusas na principal competição continental de clubes da modalidade, juntamente com os espanhóis do Liceo da Corunha, do Reus e do Noia.

Na Taça Europa, o Lleida, vencedor em 2018/19, avança diretamente para as meias-finais, enquanto as outras seis equipas que aceitaram as alterações vão defrontar-se nos quartos de final, tendo estas eliminatórias e a final ficado marcadas para entre 30 de abril e 02 de maio.

O Riba d'Ave é o único representante luso, tendo como rivais cinco equipas espanholas e o Sarzana, a única equipa italiana que vai disputar as competições europeias.

Já a Liga Europeia feminina vai seguir o mesmo modelo, mas com oito equipas, as que aceitaram, com uma 'final a oito' prevista entre 27 e 30 de maio. Stuart Massamá, CACO e Benfica podem ter como adversários cinco equipas espanholas.

A World Skate Europe remeteu para os próximos dias a marcação do sorteio, a realizar no fim de fevereiro.