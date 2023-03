Confrontos entre adeptos de Valongo e OC Barcelos acabam com 17 detenções

17 adeptos da equipa de hóquei em patins do Valongo foram detidos, este domingo, depois de se envolverem em confrontos com os apoiantes do OC Barcelos em frente ao Pavilhão Municipal de Barcelos. A rixa aconteceu pouco antes do encontro da 23.ª jornada do Campeonato Placard, avança a PSP em comunicado."À chegada de um grupo de adeptos apoiantes do AD Valongo ao Pavilhão Municipal de Barcelos, mais propriamente nas proximidades ao local de acesso ao recinto por parte dos adeptos visitados, os adeptos envolveram-se em ofensas à integridade física e/ou participação em rixa", pode ler-se no comunicado da PSP.Alguns vídeos partilhados nas redes sociais mostram o momento em que os adeptos entraram em conflito e começaram a trocar insultos. Houve quem tenha chegado a partir para a violência, tendo sido necessária a intervenção das autoridades. Segundo o 'Correio da Manhã, apesar do aparato, não houve registo de feridos.