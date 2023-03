Conhecida a convocatória do primeiro Campeonato da Europa de sub-23

O selecionador Renato Garrido anunciou esta quarta-feira os 10 eleitos para a primeira edição do Campeonato da Europa de sub-23 que vai decorrer em Paredes, entre 4 e 8 de abril.O grupo é composto por jogadores com experiência a nível das seleções jovens e com experiência de 1ª divisão. Apenas Jotta, do Benfica B, ainda não atuou no principal escalão do hóquei em patins nacional.Portugal estreia-se na competição dia 4, frente à Inglaterra, e fecha a competição no último dia diante da Espanha.Xano Edo (GR) - ValongoTiago Freitas (GR) - FamalicenseDiogo Barata - FC PortoBernardo Ramalho - MurchesZé Miranda - MurchesTiago Sanches - HC BragaLucas Honório - Sp. TomarJoão Silva "Jotta" - Benfica BGustavo Pato - Riba d'AveDiogo Abreu - Valongo