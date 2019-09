Contagem decrescente em Portimão para a Elite Cup

É já a partir de sexta-feira que a Portimão Arena será palco da 4ª edição da Elite Cup, prova que vai reunir as oito melhores equipas da última época.

O primeiro dia da prova arranca com o campeão nacional, o FC Porto, a entrar em campo, às 11h00, frente ao HC Braga, 6º classificado do último campeonato. De seguida, a UD Oliveirense, atual detentora da Taça de Portugal e vice-campeã, defronta, às 14h00, a Juventude de Viana, equipa que terminou o último campeonato em 8ª. Já o Sporting, campeão europeu e vencedor da última edição desta competição, trava forças com o OC Barcelos, 5º no último ano, às 18h00. Por último, o Benfica bate-se com o Paços de Arcos.

O Sporting é, atualmente, a equipa com mais títulos da Elite Cup (2), depois de ter conquistado a 1ª e 3ª edições. Já o Benfica conta com um, arrecadado na 2ª edição, em 2017.

A Elite Cup é o primeiro grande teste de pré-temporada para as principais equipas do hóquei em patins português e o principal objetivo da organização é transformá-la numa prova oficial, à semelhança do que acontece noutras modalidades como a Taça da Liga.