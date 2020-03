Coronavírus: Comité europeu suspende competições de clubes e de seleções

O Comité Europeu de hóquei em patins anunciou esta quinta-feira a suspensão das competições europeias de clubes, nas quais estão envolvidas equipas portuguesas, e de seleções, como medida preventiva para evitar a propagação do novo coronavírus Covid-19.

Em comunicado, a federação mundial de patinagem explica que, em articulação com o Comité Europeu, com sede em Portugal, decidiu suspender as Ligas Europeias (masculina e feminina), e a Taça da Europa masculina, bem como a Taça Latina, uma competição de seleções.

O organismo garante que continuará a monitorizar a situação criada pelo surto de Covid-19, detetado em dezembro, tendo em vista o retomar das competições.

Sporting, FC Porto, Benfica e Oliveirense são as quatro equipas portugueses envolvidas na Liga europeia de hóquei em patins masculino, cuja última jornada da fase de grupos deveria disputar-se em 14 de março.

Na liga europeia feminina, cuja 'final four' está agendada para 4 de abril, o Benfica é o único representante português.

Na Taça da Europa, competição que tem a segunda mão dos quartos de final marcada para 15 de março, estão envolvidas as equipas portuguesas do Óquei de Barcelos e HC Braga.

O Campeonato Europeu de hóquei em patins, competição na qual Portugal, campeão mundial em título, tem lugar garantido, está agendado para o mês de julho, entre os dias 18 e 25, em França.

O surto de Covid-19, detetado em dezembro, na China, e que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou cerca de 3.300 mortos e infetou mais de 95 mil pessoas em 79 países, incluindo oito em Portugal.