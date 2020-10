Coronavírus: FC Porto-HC Braga adiado

Inicialmente agendado para sábado às 14h00 horas, o encontro entre o FC Porto e o HC Braga a contar para a 4.ª jornada do campeonato nacional "foi adiado devido a um caso de Covid-19 positivo na equipa bracarense", pode-se ler no site oficial dos dragões.





Em comunicado, o HC Braga prestou mais esclarecimentos. "Este adiamento está relacionado com a impossibilidade da obtenção de testes negativos à Covid-19 para todo plantel em tempo útil, pelo que as autoridades de saúde responsáveis solicitaram o isolamento profiláctico de todo o plantel até os resultados dos testes ficarem disponíveis, após o que serão emitidas novas indicações", esclareceu a direção do clube.