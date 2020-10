Covid-19: Suspensas competições europeias de hóquei em patins até ao fim de 2020

As competições europeias de hóquei em patins foram suspensas até 31 de dezembro de 2020, devido à "emergência pandémica", pela federação continental, que comunicou esta quarta-feira esta decisão às federações e clubes participantes.

O comité de hóquei em patins da World Skate Europe "decidiu que é necessário suspender as competições da Liga Europeia e Liga Europeia feminina, com efeitos imediatos, até 31 de dezembro de 2020", devido "contínua degradação da emergência pandémica", de acordo com o comunicado, ao qual a Lusa teve acesso.

"Além disso, confirma-se, tal como indicado em comunicado anterior, que a Taça Europa fica suspensa até 31 de dezembro de 2020", prossegue o organismo que rege a modalidade no continente europeu, acrescentando que vai ser definido um novo modelo competitivo para cada troféu, a discutir com os clubes, por videoconferência.

A Liga Europeia, cuja última edição concluída foi vencida pelo Sporting, numa final disputada frente ao FC Porto, em Lisboa, tinha início previsto para 07 de novembro.

Além dos 'leões', participam na principal competição europeia outros quatro clubes portugueses, casos de FC Porto, Benfica, Oliveirense e Óquei de Barcelos.

A Taça Europa também chegou a ter agendados para 07 de novembro os jogos da ronda preliminar, na qual iriam participar Sanjoanense e Riba D'Ave, mas já estava suspensa e sujeita a nova avaliação para 30 de novembro. Neste troféu, o HC Braga já está qualificado para os oitavos de final.

Na Liga Europeia de hóquei em patins feminino, que também começaria em 7 de novembro, com os jogos da primeira mão da ronda preliminar, Portugal tinha como representantes Benfica, Stuart Massamá e o CA de Campo de Ourique.

As competições europeias de clubes de 2019/20 e o campeonato da Europa de 2020, que deveria ter sido disputado em França, foram cancelados em 30 de abril, devido à pandemia provocada pelo novo coronavírus.

Benfica, FC Porto e Oliveirense estavam qualificados para os quartos de final da Liga Europeia, fase em que 'caiu' o Sporting, detentor do título, enquanto Óquei de Barcelos e HC Braga estavam a disputar os quartos de final da Taça Europa.

O Europeu de 2020 iria ser disputado entre 17 e 25 de julho, em La Roche-sur-Yon, em França, onde Portugal chegava como campeão do mundo e vice-campeão da Europa.