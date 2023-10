Darío Giménez é operado na quinta-feira e só regressa em 2024

O azar voltou a bater à porta de Darío Giménez. O argentino do OC Barcelos sofreu uma grave lesão no jogo dos quartos-de-final da Elite Cup frente à Oliveirense, a 15 de setembro, e vai ser operado a um arrancamento isquiotibial na perna direita esta quinta-feira. A recuperação deverá demorar entre quatro a cinco meses. No melhor das hipóteses, o avançado regressa em fevereiro de 2024.Trata-se de uma baixa de peso para a equipa de Paulo Freitas, ou não fosse Giménez um dos melhores executantes de livres diretos no campeoonato. O jogador de 36 anos esteve afastado três meses na época passada devido a uma rotura muscular. Voltou ainda a tempo das decisões da Liga dos Campeões, Taça de Portugal e playoff, mas sem o ritmo das duas épocas anteriores, em que foi o segundo melhor marcador da equipa.Darío Giménez chegou em 2020 a Barcelos, assumindo-se como um dos mais virtuosos jogadores em Portugal. Em 2021, foi determinante na conquista da Elite Cup, em Tomar, figurando no cinco ideal da prova.O OC Barcelos arrancou a temporada com 12 jogadores, mas vê-se agora reduzido temporariamente a dez. Para além da baixa de Giménez, Zé Pedro rumou por empréstimo à Juv. Pacense. Os minhotos ocupam o 6º lugar do campeonato com três pontos. Golearam o Murches por 11-0, mas perderam em casa da Oliveirense (3-4) na última jornada.