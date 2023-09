De mãos dadas com a cidade, Sp. Tomar vive a melhor fase da sua história

Nuno Lopes está na história do Sp. Tomar pela conquista da Taça de Portugal



Sp. Tomar bateu o FC Porto com o pavilhão cheio



Claque Legião Templária veio dar ambiente festivo ao Pavilhão Municipal de Tomar

Há dez anos, o Sp. Tomar vivia um momento feliz com a subida à 1.ª Divisão. Era a oportunidade de rivalizar com os grandes, ainda que as ambições fosses modestas tendo em conta o contexto do clube. De forma a tentar criar uma equipa competitiva, a direção reunia os melhores jogadores da região do Ribatejo e Leiria, mas era curto para um campeonato muito competitivo, na altura com 16 equipas.Os treinos faziam-se de noite, já que o ganha-pão estava longe de ser o hóquei. Era esta a realidade do Sp. Tomar, assim como de outras centenas de equipas amadoras em Portugal. O Sp. Tomar acabaria no último lugar com apenas 16 pontos, a 14 dos lugares de permanência.A partir da época 2016/17, o clube começa a ganhar outra estabilidade. Atrai jogadores das formações de Benfica e Sporting, reunindo uma equipa mais competitiva que valeria a presença na final da Taça de Portugal de 2017. Depois da queda em 2018/19 ao segundo escalão, o Sp. Tomar viria a subir novamente no ano seguinte para nunca mais descer.A chegada de Nuno Lopes no final de 2019, para tentar evitar a queda de divisão, mudou os hábitos do clube. Se antes a equipa treinava às 20h30, agora treina das 9h às 13h. Foi esta exigência feita pelo técnico antes de assinar pelo Sp. Tomar, naquele que seria um regresso após uma passagem pelo Sporting.Para fazer do Sp. Tomar uma equipa semi-profissional, foi obviamente necessário um maior investimento. Com a subida ao principal escalão, a Câmara Municipal de Tomar convida o Sp. Tomar a jogar no Pavilhão Municipal, bem no centro da cidade, junto ao Rio Nabão. A anterior casa era no Pavilhão Jácome Ratton, onde existe a sede do clube, mas afastada do centro.Antiga cidade industrializada, Tomar vive hoje essencialmente da oferta de serviços e do turismo. A construção de vários hóteis na cidade nos últimos anos são prova disso. Sem grande indústria a patrocinar o clube, a Câmara presidida por Anabela Freitas, antiga jogadora de badminton do Sp. Tomar, tem sido um forte aliado do clube.O Município entra com o apoio financeiro e com a organização de provas, o Sp. Tomar responde com resultados. Em abril, o clube escreveu a mais importante página da sua história ao derrotar no seu pavilhão FC Porto e Sporting para conquistar a Taça de Portugal. O facto de estarem habituados a jogar num rinque com medidas máximas, algo que muitas equipas estranham, favorece a equipa de Nuno Lopes.Cinco meses depois, na Elite Cup, organizada pela terceira vez consecutiva em Tomar, o Sp. Tomar bateu o FC Porto por 3-2 e chegou pela primeira vez às meias-finais da prova, onde vão defrontar o Sporting. A 23 de setembro, Tomar recebe a Supertaça com a equipa da casa a defrontar o campeão nacional Benfica.O clube vive agora de mãos dadas com a cidade, com uma massa adepta que diz presente nos jogos. Tal como aconteceu na final da Taça de Portugal, os bilhetes para o jogo frente ao Sporting nas meias-finais da Elite Cup esgotaram em poucos minutos."Bilhetes esgotados a um dia de jogo, espetáculo! Provou-se que o hóquei é uma grande aposta da cidade!", disse Nuno Lopes após bater novamente o FC Porto, campeão europeu.