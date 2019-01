Dérbi da Luz abre 2.º ciclo de luxo

O campeonato entra hoje na segunda volta com os jogos da 14ª jornada, ronda que marca também o início do segundo ciclo de confrontos entre os quatro principais candidatos ao título e que ocupam atualmente as quatro primeiras posições, com apenas 2 pontos de diferença.

Os embates entre os quatro favoritos no início da primeira volta acabaram por não influenciar a classificação. O Benfica, que foi a equipa que somou mais pontos no duelo com os rivais [duas vitórias e um empate], acabou por terminar a primeira volta no último lugar entre as quatro (4ª posição) – em igualdade pontual com o Sporting –, devido a alguns resultados inesperados, com um deles (empate em Oeiras) a ditar a saída do técnico Pedro Nunes do comando técnico das águias.

O primeiro desses jogos ‘particulares’ envolvendo os quatro mais sérios candidatos ao título realiza-se amanhã, na Luz, com o dérbi Benfica-Sporting. Agora, com um novo técnico, Alejandro Dominguéz, o Benfica procura não perder mais espaço para a Oliveirense (1º) e FC Porto (2º) , sendo que em relação ao Sporting tem os mesmos pontos (30).

"O Sporting tem a vantagem de o treinador ter mais tempo de trabalho com a equipa", disse Dominguéz à BTV, técnico que atira alguma pressão para os rivais, que responderam por Pedro Gil.

"Eles é que jogam em casa. Quando jogamos na nossa com os rivais diretos somos favoritos, assumimos isso. Não temos esse problema, somos os campeões. Se eles dizem que somos favoritos vamos lá a querer ganhar o jogo", referiu ao site dos leões.