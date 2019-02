Dérbi vale processo a Benfica e a Girão

O dérbi entre Benfica e Sporting do passado domingo ainda mexe. Depois de alguns incidentes quentes no triunfo dos leões (4-1) na Luz, o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Patinagem (FPP) instaurou ontem processos às águias e ao guarda-redes leonino, Ângelo Girão.

O processo disciplinar ao Benfica prende-se com o comportamento incorreto dos seus adeptos junto ao banco do Sporting, que obrigou à interrupção do encontro e à intervenção policial para acalmar os ânimos. Recorde-se que na 4ª jornada, frente ao FC Porto, os encarnados também viram a abertura de um processo por motivos semelhantes.

Quanto a Ângelo Girão, a razão prende-se pelos protestos à arbitragem, depois de ter visto dois cartões azuis: o guardião leonino encostou o peito ao juiz João Duarte e depois fez um gesto com a mão a insinuar que a sua equipa estava a ser ‘roubada’. No dia seguinte, Girão pediu desculpa pelas reações quentes na Luz. "A minha atitude foi irresponsável, sem nexo e exagerada", disse o Girão.

Águias em Tomar

Entretanto, a 15ª jornada arranca hoje, com destaque para a visita das águias a Tomar. Será um Benfica ferido, face à pesada derrota na última jornada diante dos

leões, aquele que tenta regressar aos triunfos, frente ao Sporting local, que estreia o novo treinador Nuno Lopes. No entanto, o técnico Alejandro Domínguez debate-se com as lesões de Diogo Rafael e Carlos Nicolía. "Qualquer deslocação é difícil. Temos de dar o nosso melhor. Eles trocaram de treinador e isso pode ser um fator de motivação", disse Vieirinha na BTV.

Já a líder Oliveirense recebe o Paço de Arcos, e o FC Porto defronta, no Dragão Caixa, a Juventude de Viana. "Jogamos em casa e aqui temos sempre mais um ponto a nosso favor", disse Giulio Cocco no site dos dragões.

O campeão Sporting só entra em ação amanhã, na receção ao Riba D’Ave. "Defrontamos jogadores muito experientes", lembrou Gonzalo Romero na SportingTV.