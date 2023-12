Diogo Neves deixa o Vercelli e ruma ao campeão Trissino

Há mudança portuguesa em Itália. Diogo Neves despediu-se do Vercelli e assinou pelo campeão italiano Trissino até ao final da temporada.O jogador natural de Almeirim é reforço de inverno do poderoso emblema italiano que ficou órfão de João Pinto. O carismático ex-capitão do Sporting está a contas com uma hérnia lombar que o mantém afastado dos rinques desde o início de dezembro.Campeão do Mundo de sub-20 em 2013, na Colômbia, Diogo Neves está desde 2016 emigrado em Itália, após ser emprestado pelo Benfica ao Bassano. Passou depois pelo Trissino em 2019/20, época de pandemia, numa altura em que o clube começava a investir forte para dominar o hóquei italiano. Passaria duas épocas no Sandrigo e ano e meio no histórico Vercelli.Com passagens pela formação de Sporting e Benfica, Diogo Neves esteve perto de voltar a Portugal, mas o convite do Trissino revelou-se irrecusável. Tem agora uma grande oportunidade de conquistar o título italiano e de jogar a Liga dos Campeões – o clube está inserido no Grupo C juntamente com FC Porto, Sp. Tomar e Lleida.Diogo Neves despediu-se dos adeptos na derrota (4-5) frente ao Sarzana, num jogo em que não saiu do banco, uma vez que já estava a tratar da desvinculação ao clube.