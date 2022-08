Diogo Rafael aponta ao título na Elite Cup

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

"Todas as provas onde o Benfica entra é para ganhar!", atirou Diogo Rafael, sobre as expetativas das águias para a Elite Cup, primeira competição oficial da época que se realiza de 2 a 4 de setembro em Tomar, e que tem o carimbo de Record. "A Elite Cup é um ótimo mote para arranque de temporada. Tudo faremos para ganhar", prosseguiu o benfiquista, de 32 anos, que está entusiasmado para a estreia do sistema de vídeo de revisão dos árbitros. "É um projeto pioneiro e faz sentido ser testado. Estamos cá para que possa evoluir e que possa tornar o hóquei sem polémicas e mais apetecível para todos", observou Diogo Rafael.