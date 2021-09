Diogo Rafael: «Estamos num clube de exigência máxima e temos de dar a cara»

O Benfica despediu-se da Elite Cup num modesto 6º lugar. As águias perderam (3-5) diante do Sporting no último jogo. Na zona mista, Diogo Rafael frisou que a equipa tem uma semana para corrigir os erros a tempo do início do campeonato.





"Não conseguimos no primeiro dia o apuramento para a final e o objetivo principal caiu por terra. Queríamos aproveitar estes dois jogos para terminar a preparação, não descurando o facto de ser um objetivo da época já que é uma prova oficial", começou por dizer o jogador do Benfica."Estamos num clube de exigência máxima e temos de dar a cara e dar a volta por cima. Temos essa responsabilidade."