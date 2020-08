Diogo Rafael renova contrato com a equipa de hóquei em patins do Benfica

O Benfica oficializou, esta segunda-feira, a renovação de contrato de Diogo Rafael. O internacional português vai, assim, para a 14.ª temporada ao serviço da equipa principal de hóquei em patins das águias.







"O sentimento da renovação é o mesmo desde o dia em que cá cheguei. É um sonho que está a ser realizado e que se vai continuar a realizar. Obviamente que esta renovação é o prolongar de um casamento que já vem de anos. Estou cá para trabalhar, dar o melhor de mim e os adeptos já sabem com o que podem contar da minha parte", começou por referir o internacional português.



A 'nova' realidade face à pandemia de Covid-19



"Temos de nos adaptar. Todos temos consciência daquilo que aconteceu, dos problemas que nos causou e estamos cientes que mais tarde ou mais cedo tudo se vai resolver. Todos temos a ambição e o objetivo de que tudo volte à normalidade. Estamos a trabalhar da melhor maneira, com o máximo de cuidado, mantendo as distâncias e seguindo todas as regras que nos foram impostas."



Calendário da nova época



"São muitos jogos esta época. O programa da competição vai mudar, mas vamos encarar tudo com calma. Agora é tempo de nos prepararmos, e depois, passo a passo, dia a dia, perceber aquilo que temos de melhorar. Que todos juntos possamos conquistar títulos", finalizou.

Em declarações ao sítio oficial do clube, o Diogo Rafael afirmou que o aumento do seu vínculo com o Benfica "é o prolongar de um casamento que já vem de anos", salientando ainda o empenho que irá continuar a dedicar à equipa.