Diretor de hóquei do Sporting comenta dérbi: «Alguém nos impediu de vencer»

Gilberto Borges, diretor de hóquei em patins do Sporting, condenou a arbitragem que aconteceu no dérbi com o Benfica, no Pavilhão da Luz. O jogo findou com uma vitória das águias (4-3) num jogo a contar para a 12ª jornada do campeonato português."Alguém nos impediu de vencer e nos empurrou e vai ter que refletir. Até porque há imagens. Mas o nosso caminho continua porque não é isto que nos faz deixar de acreditar. Somos Sporting!", pode ler-se na publicação realizada através das redes sociais.