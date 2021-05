Diretor do Benfica critica arbitragem: «Temos assistido a uma dualidade de critérios»

Rui Lança, diretor das modalidades coletivas de pavilhão do Benfica, deixou reparos à arbitragem do jogo 4 das meias-finais do playoff do campeonato nacional, que esteve a cargo de Pedro Figueiredo e Rui Torres, num encontro que o FC Porto venceu por 6-3 e forçou a 'negra'.





"As nossas reclamações são sobre os critérios que têm um grande impacto no que diz respeito ao resultado final. Temos assistido a uma dualidade de critérios, especialmente na amostragem dos cartões azuis. Fizemos dois bons jogos no Dragão, mas os critérios não foram iguais. No terceiro jogo há supremacia de uma equipa, há que reconhecer isso. E hoje, num jogo muito disputado, o FC Porto estava a ganhar por um golo de diferente, a menos de um minuto do final, e dá para perceber que dois ou três lances têm consequências diferentes", apontou Rui Lança, explicando melhor a questão."Numa modalidade em que a falta, por si só, é importante de contabilizar, porque permite ao fim de x faltas ter um lance flagrante de oportunidade de golo, quando não é só apenas falta mas é também a possibilidade de ter, não só o livre direto, mas também poder jogar dois minutos com mais um jogador, caso não se marque golo. Isto tem um impacto muito grande e aquilo que temos demonstrado às entidades responsáveis - a Federação Portuguesa de Patinagem e o Conselho de Arbitragem - é uma necessidade de haver um desenvolvimento para que a aplicação das regras seja uniforme, para que todos os clubes possam ter tratamento igual", reiterou, deixando um apelo."Não iria mentir se dissesse que algumas arbitragens não condicionam alguns clubes, pelo historial de alguns jogos anteriores. Ainda nos 'quartos' tive um episódio com um dos árbitros, em que há dúvidas num dos golos da Oliveirense, em que a bola entra por poucos centímetros. No final do jogo, falei com o árbitro e assumi que ele tinha razão, num lance difícil e onde houve ilusão de ótica. Penso que todos os intervenientes no jogo deviam fazer isso, no sentido de evoluir o próprio jogo. O que não pode acontecer, e não pode ser justificado apenas com o cansaço ou com a rapidez do jogo, é haver lances similares e depois terem claramente consequências diferentes. Não basta marcar falta. A falta e o cartão azul têm um impacto completamente diferente nesta modalidade", sustentou, perspetivando já o jogo decisivo da próxima quinta-feira."Espero que o jogo seja decidido porque um jogador foi menos feliz à frente da baliza e porque os dois guarda-redes foram melhores ou piores. Era muito bom que todos os jogos fossem, cada vez mais, decididos apenas pelos jogadores e que fazem deste campeonato o dito melhor do mundo", frisou, terminando com um pedido para melhorar a qualidade da arbitragem na sua opinião."O Benfica já se disponibilizou, junto da Federação, para poder colocar os árbitros num patamar superior, já que temos outros recursos ao nível do treino e do visionamento de imagens que outros não possuem", finalizou.