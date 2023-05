Dragão com 2º round do FC Porto-Benfica: a transmissão é no site de Record

Depois do primeiro clássico ter sorrido ao Benfica (5-0), águias e dragões voltam a encontrar-se hoje no Dragão Arena, no segundo jogo das ‘meias’ do playoff do campeonato. Este 2º round, que terá transmissão no site de, promete contar com um FC Porto empenhado em limpar a imagem deixada na Luz."Temos de ser intensos, agressivos. Só assim poderemos ganhar", disse Xavier Malián, guardião dos dragões. Do lado do Benfica, o foco também é total. "O primeiro jogo já faz parte do passado", afirmou Pedro Henriques, guarda-redes das águias. Já o Sporting, que venceu (6-5) o primeiro duelo, desloca-se a casa do OC Barcelos.